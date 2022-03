Cartas a la columna: ¿Dónde están las revistas?

Estamos suscritos a una revista londinense desde noviembre, y a la fecha no hemos recibido ni un solo ejemplar. Confirmamos que la empresa nos envía las ediciones semana tras semana, pero, como no trae código de barras, dan por perdida la correspondencia aquí, en Costa Rica.

Ileana Zeledón Fernández, Belén de Heredia

Calle en pésimo estado

La calle que conecta la ruta 32 con la ruta 116, del cruce de San Miguel hacia Los Ángeles de Tures, cantón de Santo Domingo de Heredia, está en deplorable estado.

La carretera es sinuosa, angosta y empinada, y sirve como desfogue del tránsito desde y hacia la ruta 32, Moravia, Tibás y Heredia. Muchos furgones transitan por ahí. Hay huecos en media curva, que pueden dañar un vehículo fácilmente o causar una desgracia.

Espero que las autoridades a cargo prioricen la reparación de tan transitada vía. Ojalá vayan también presupuestando la ampliación del puente sobre el río Lajas, que se encuentra también muy dañado.

Carlos Francisco Montero Díez, Heredia

Respuesta de la JPS

En respuesta a la carta de Sergio Fernández Madrigal, titulada “Lotería ilegal”, debe tenerse presente que, como todo negocio, la Junta de Protección Social de San José (JPS) toma medidas para prevenir situaciones que podrían llevarla a la quiebra. Estamos seguros de que los planes de premios son los indicados, porque se premia al consumidor de forma responsable y acorde con la inversión, se obtienen ganancias para los programas sociales, se pagan impuestos y se financia la institución con recursos limpios.

La lotería ilegal, por el contrario, paga a su arbitrio, pues no tiene costos de operación, no paga impuestos, no hace bien social, no es transparente en el financiamiento de los juegos y si quiebra nadie responde legalmente por estar operando al margen de la ley.

Marilyn Solano Chinchilla, gerenta general de la Junta de Protección Social

Informe exhaustivo

Con excepción de los Ministerios de Educación y Obras Públicas y Transportes, que ya todos sabemos lo que hicieron, el gobierno de Carlos Alvarado, a muy pocos días de su finalización, debe informar sobre la labor de los otros jerarcas. Alvarado.

Leonel Fonseca Cubillo, Pavas

Agradecimiento

Agradezco profundamente a todo el personal de la clínica oftalmológica del Hospital México, en especial a los cirujanos, por la intervención quirúrgica en mis ojos. Por el trato que recibí, la Caja Costarricense de Seguro Social debe ocupar el primer lugar en atención de la salud.

Iveth Hernández Zumbado, San Isidro de Heredia

Plan regulador

Personas que poseen terrenos urbanos catalogados en el pasado como zonas agropecuarias no los están utilizando hoy con ese fin. Las municipalidades deben efectuar el cambio donde corresponda, según el plan regular.

La Municipalidad de Alajuela está en proceso de diseñar un nuevo plan regulador, pero no ha dicho cuándo lo tendrá listo. Entonces, los propietarios venden los terrenos suponiendo que variará la clasificación y los compradores se quedan esperando.

Jaime Morera Monge, Alajuela

Caso Aldesa

El Juzgado Concursal anuló la asamblea de Aldesa que iba a celebrarse este 1.° de abril, lo cual, en vista de que existe una denuncia por aparente estafa, es inaceptable. ¿Qué pasa con nuestra institucionalidad y nuestras leyes?

José Luis Jop Gazel, Alajuela

Entrega de mesa retrasada

Encargué una mesa de comedor de madera a la empresa Tropicá Studio de Santa Ana en julio del año pasado, y me la entregaron seis meses después con el sobre manchado. La devolví para que lo cambiaran. Aunque se les pagó la totalidad en enero, no me han entregado la mesa.

Ha sido muy molesto debido a que el canal de comunicación es muy limitado y la atención al cliente ha resultado muy deficiente. ¿Cuánto tiempo más debo esperar? ¿Qué debo hacer para resolver el problema?

Fiona Lamont Duval, Escazú

Tiempos clandestinos

“Hay que cuidar los cincos, que los pesos se cuidan solos”, dice el viejo refrán. Pero en la Junta de Protección Social lo entienden al revés, respecto a los “tiempos clandestinos”.

Siempre se quejan de los miles de millones que no entran a las cajas de la Junta, pero ni se les ha ocurrido igualar o subir el pago de ese tipo de juegos. Cuidan los cincos en el pago, pero dejan ir los millones y millones de colones.

Rigoberto Guadamuz Monge, Desamparados

