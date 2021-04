El viernes 26 de marzo el cajero ubicado en el IMAS, barrio Francisco Peralta, no devolvió mi tarjeta. He llamado en tres ocasiones e ido a una sucursal otras tres. Todos los funcionarios me dan información diferente y ni siquiera saben dónde está ubicado el cajero. Alegan que mientras el camión remesero no deposite el dinero es imposible localizar la tarjeta o que no es del BCR.