Cartas a la columna: Doble comisión por falla en cajeros

Cuando uno retira dinero en los cajeros automáticos y el autobanco de Scotiabank un mínimo de ¢250.000, no le cobran los ¢840 de la comisión, pero un mensaje indica que el banco no responde, lo cual obliga a hacer dos retiros y, consecuentemente, al pago de ¢840 por operación. Espero una aclaración y el reintegro de mi dinero.

Claudio Ghirardi Vendramini, Alajuela

Cabletica me falló

Muestro mi malestar como cliente de Cabletica durante muchos años. Me aumentaron la tarifa en diciembre en cerca de un 50%, con la única “explicación” de que la “promoción” había terminado. Por frecuentes fallos en el servicio de internet, me conservaron como cliente al ofrecerme un paquete de cable e internet que vence en abril, pero ahora me cobran un monto mucho mayor.

La atención telefónica, por las redes sociales y correo electrónico es ineficaz. Añoro el buen servicio que brindaban antes.

Efrén Alcázar Rojas, Curridabat

Turistas en Cartago

Visité Cartago y no encontré un servicio sanitario. Consulté a un vendedor de lotería y este me explicó que la infraestructura no fue pensada para el visitante y mucho menos para los vecinos del cantón.

Al final, gasté ¢3.000 para que mi familia y yo usáramos el servicio sanitario en un comercio cercano a la basílica.

Alfredo Acosta Hernández, Heredia

Para el TSE

Hubo votantes que los múltiples análisis y encuestas no tomaron en cuenta: el adulto mayor y las personas con discapacidad visual que pudieron haber tenido problemas para identificar a los candidatos en las papeletas. No había material para los que no podían ir. Quienes no usan las redes sociales y quienes carecen de acceso a un teléfono celular o a la internet no aparecen en las encuestas. Algunas personas no comparten su afiliación partidaria a pesar de tener decidido el voto. Espero que en las próximas elecciones guíen mejor a las personas “invisibles”.

Elvia Ureña Salazar, Escazú

Nota periodística

En una nota periodística, La Nación publicó el domingo: “Obrero llevó hijo autista a votar a Museo de los Niños”. Entre otras cosas, que “niños de todo el país fueron a votar sin distingo de clase social”. No entiendo a qué se refirieron con esa expresión, ni tampoco qué tiene que ver el trabajo del padre para que se le destaque.

Myriam Rojas Garro, La Uruca

Póliza más cara

El pago de contado de mi tarjeta del BAC siempre ha sido de ¢68.675, aproximadamente, con el seguro incluido, porque del préstamo en sí son ¢65.000. Este mes, sin embargo, me cobraron ¢97.295.

En la sucursal aducen que el cobro se debe a que cumplí 65 años, y por ser adulta mayor el seguro aumenta injusta y desmedidamente en unos ¢30.000 mensuales. ¿Cómo haré para pagar tanto dinero, si con mi pensión no me alcanza?

Nuria Jiménez Garita, Desamparados

Clima y deporte

No sé en que se basan los pronósticos del tiempo porque últimamente son errados. El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) ha pronosticado “condiciones frescas debido a un empuje frío” en algunas ocasiones durante esta época seca; no obstante, por ejemplo en el Valle Central, el clima está bastante soleado, solo hace viento.

Un pronóstico inexacto perjudica los planes de los deportistas, quienes por precaución no queremos exponernos al sol. Lo que pasa es que últimamente se tiende a creer que cuando hay viento es porque “hace frío”, y no es así.

Una de las maravillas de nuestro país son los microclimas, por eso no caería nada mal que en cada reporte diario agregaran: “Recuerden que el clima puede cambiar”.

Rodnny Hayden Cordero, Mata Redonda

Revisión ejemplar

El contrato con una compañía extranjera como el de Riteve es uno de los pocos que han tenido éxito y han sido beneficiosos para el país y para los que manejamos vehículos.

Solo oímos cosas buenas sobre Riteve y los que están en contra de la renovación no dan razones concretas. Seguro, como en todo negocio, hay gente o compañías presionando contra la ampliación del contrato con el fin de sacar provecho.

Debemos pensar en el país. Profesionalmente, Riteve sacó de las carreteras autos en malas condiciones y, con ello, una parte de la contaminación. También ha ayudado a los choferes a encontrar fallas que no habían sido detectadas y se han evitado más accidentes. Es posible que me salvaran de un accidente la vez que encontraron una burbuja en una llanta de mi vehículo.

Jean R. Redmond, Moravia

