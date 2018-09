Por la idiosincrasia de la mayoría de los costarricenses, eso puede funcionar en otro país, pero en Costa Rica no. Me pasó que quise llegar a un arreglo con un conductor pasado de tragos que me chocó, quien hincado y llorando me suplicó que él se hacia responsable de los daños y al final me tocó cubrir los gastos por casi ¢125.000. Al tratar de cobrarle más bien recibí amenazas y no me pagó.