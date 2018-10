El 13 de octubre revisé los movimientos de mi tarjeta de crédito y encontré un cargo duplicado de $257. Hice el reclamo y debo esperar 120 días. Si yo me negara a pagar ese cargo doble me cobrarían intereses. Pago un seguro de fraudes y robos que no sirve para nada, pues Credomatic parece carecer de una plataforma tecnológica de análisis de datos para darse cuenta del error de manera proactiva y evitar el impacto a sus clientes.