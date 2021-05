Solicito a los regidores que no permitan que la audiencia para la actualización del plan regulador de la Municipalidad de Escazú se lleve a cabo. Si bien está en juego el futuro ordenamiento territorial del cantón, no es prudente, porque tendrá lugar el 5 de junio de forma virtual, lo que discrimina a quienes no manejan la tecnología. El alcalde ha tenido 11 años para ello y no los aprovechó.