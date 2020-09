Llamé a la empresa para que me aclararan lo sucedido y se me contestó que es una transacción que hace el banco para saber si la tarjeta tiene fondos y que me harían el reembolso, pero no lo han hecho. En el banco me indicaron que ellos no pueden hacer nada porque fui yo quien dio los datos y que la transacción fue hecha por el negocio, no por ellos. Alguien debe responder.