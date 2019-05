En febrero, recibí una invitación para ir a un restaurante, en Plaza Itskazú. Ahí, con gran poder de convencimiento, firmé un contrato con MKTours por ¢250.000. Poco después, como no contestan ningún teléfono, me dirigí a una oficina en Zapote, donde firme un finiquito y se comprometieron a devolverme la mitad del dinero el 30 de marzo, pero no lo han hecho.