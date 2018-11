En estos días, fui a cita de medicina familiar a la clínica Jiménez Núñez. El doctor me recetó betametasona, pero en la farmacia me informaron que a la receta el médico no le incluyó el diagnóstico y por ello no me entregarían la crema. ¿Tengo la culpa del error del médico? Además, como estuvieron en huelga, me dijeron que los medicamentos de setiembre ya los retiré. Es decir, llevo dos meses comprando en farmacias privadas.