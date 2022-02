Cartas a la columna: Diferencia entre la vida y la muerte

La pandemia dejó a nuestra familia en situaciones extremas, perdimos a dos allegadas, una cuando ni siquiera había vacunas en el país y la otra, pocos días después de haberse colocado la primera dosis. Por otro lado, hace pocos días, la persona más longeva de la familia, con más de 90 años, se contagio de covid-19, pero al poseer el esquema completo de vacunación, sus síntomas fueran moderados, incluso, no requirió de internamiento.

Con esta vivencia tan cercana, con la que se demuestra que la vacunación es la diferencia entre la vida y la muerte, nos causa pesar y disgusto, tener que soportar a los antivacunas amparados por politiquillos y disque médicos, que siguen con sus actos violentos y noticias falsas tratando de justificar el supuesto complot que solo existe en sus mentes.

Gustavo Adolfo Elizondo Fallas

Santa María de Dota

Anarquía vial

Es alarmante la cantidad de accidentes de tránsito, con un alto número de muertos, que ocurrieron entre las 4:30 p. m. del sábado y las 7 a. m. del domingo. Fallecieron seis masculinos con una edad promedio de 50 años. La mayoría por irrespeto a la Ley de Tránsito. Vivimos una anarquía vial.

Eduardo García Vargas

Tibás, San José

Aplicación de la ley

Ausencias con goce de salario en un país donde se supone que la ley se aplica igual para todos. Entonces, ¿por cuál razón los diputados se pueden ausentar de su trabajo, alegando enfermedad, sin presentar una incapacidad, a diferencia del resto de los empleados públicos o privados? ¿Es que aquí no hay quien ponga coto a ese abuso? ¿O es que la ley no es igual para todos?

Jorge Salas Oviedo

Alajuela

Cobro irregular del ICE

El mes pasado, el ICE me cobró, de manera irregular e indebida, por el “uso” de dos plataformas: VEOO Y SILVER, a las que nunca me suscribí, no usé, ni sé para qué sirven. Es irregular que nos obliguen a pagar y a tener plataformas que no autorizamos. El reclamo fue presentado, a través del 1193, sin recibir el reembolso respectivo a la fecha.

Eva Golber

Escazú, San José

Convencer a indecisos

Para esta segunda ronda nos presentan un nuevo partido y un cambio; sin embargo, nos proponen a una periodista que llama a estar atentos ante un posible fraude, poniendo en peligro la democracia y en entredicho el trabajo del TSE. Muchos costarricenses no salieron a votar teniendo 25 opciones, hoy se redujeron a solamente dos y seguimos con la incertidumbre de por quién votar. Que tal si en lugar de amenazas y sospechas de fraude, ambos candidatos nos proponen cómo hacer para combatir tantos problemas que enfrenta Costa Rica y logran convencer a más de un millón de ticos para que salgan a votar.

Óscar Ugarte Soto

Desamparados

Agradecimiento

La familia Campos Rodríguez externa el más sincero agradecimiento a todos los profesionales e instituciones que pusieron su empeño en brindar a nuestra madre, Bertila Rodríguez Vargas, una pronta atención a su quebranto de salud, a sus casi 102 años, que aliviaron su fallecimiento y la satisfacción de que lo dimos todo por ella, lo cual contribuyó a que viviera por tantos años con gran calidad de vida y siempre a nuestro lado.

Gracias a los doctores Rodrigo Zumbado B. y Martín Álvarez R., a la Cruz Roja y al personal médico y asistentes del Hospital San Vicente de Paul. Así como a todas aquellas personas que nos dieron su apoyo al momento de su partida. Dios les bendiga.

Lorena Campos Rodríguez

Heredia

Recurso desperdiciado

La Municipalidad de Puntarenas desperdicia un valioso recurso turístico y comercial como lo es el estero. Falta un buen dragado para mejorar la salida y entrada de embarcaciones de diferentes marinas.

El dragado permitiría la llegada de embarcaciones de mayor calado, en horas diferentes a cuando hay marea alta. Y a la vez, incentivaría la creación de nuevas marinas. Es sabido las grandes fuentes de empleo y de recursos que generan estos negocios en otros puntos del país. Se está desperdiciando este valioso recurso que tantos beneficios podría traer a nuestro querido puerto.

Jorge Gutiérrez Cruz

San José

