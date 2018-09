El Código de Trabajo dice que son causas justas que facultan al patrono para despedir a los trabajadores sin responsabilidad patronal cuando no asistan al trabajo sin permiso del patrono o sin una causa justificada (una incapacidad médica, por ejemplo) durante dos días consecutivos o tres alternos dentro del mismo mes calendario. La ley permite al patrono no pagar salario a quienes no laboren sin estar incapacitados. Estas disposiciones laborales de ley, son las que se les deben aplicar a los huelguistas de inmediato, como se hace en la empresa privada.