Me siento frustrada por la inoperancia de Correos de Costa Rica. El 12 de setiembre del 2020 mi hermana me mandó de Francia un paquete. El 31 de diciembre recibí un mensaje de texto de Correos de Costa Rica donde se me informó de que, con el código CK232804194FR, ya estaba en la aduana postal, que efectuara el pago, el cual había realizado el 21 de diciembre. No hay modo de saber dónde está, y los funcionarios de Correos no me dan respuesta, ni siquiera la directora interina de servicio al cliente.