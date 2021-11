Cartas a la columna: Deuda de Scotiabank

En octubre a mi esposa a mí nos robaron las tarjetas de crédito fuera del país y en el lapso de una hora sustrajeron $3.000. El Scotiabank rehúsa aplicar el seguro y reembolsar el monto correspondiente. Las tarjetas siempre se han pagado de contado, pero aun así no hacen efectiva la póliza.

Pablo Vargas Villarreal, Coronado

Librerías de ayer

El artículo de Hugo Mora Poltronieri, titulado «Librerías en San José a mediados del siglo XX» (2/11/2021), es una interesante evocación de las diversas librerías existentes en nuestra ciudad en las décadas de los cuarenta y cincuenta del pasado siglo, que cumplían una función esencial en nuestro desarrollo cultural.

Cabe señalar que además de las indicadas en el texto, como la Lehmann (que entonces se llamaba Atenea), la Universal, la López, la Trejos, etc., funcionó en los años 50 una denominada librería Universitaria, manejada por estudiantes de educación superior, entre los cuales me contaba yo, estudiante de Derecho; mi hermano Rolando, que era de Filosofía y Letras; Alejandro Yabrudy Rojas, de la misma facultad; y Eleazar Orta, de Agronomía.

Comenzamos editando guías y lecciones de clase facilitadas por los profesores de la UCR, en un mimeógrafo fiado por don Antonio Lehmann, y vendiendo libros de texto, que luego ampliamos importando toda clase de literatura de las principales editoriales de España, México, Argentina y Chile.

La librería Universitaria estaba en un pequeño local, 50 metros al sur de Chelles, y luego en uno más amplio, frente a la antigua Embajada de Estados Unidos, en la avenida 1.

De nuestros clientes asiduos, recuerdo a Walter Antillón, quien buscaba especialmente libros de poesía, y Jorge Rossi Chavarría, los de política.

Julio Grooscors Caballero, Pavas

Valor fiscal

Estoy enojado con el Ministerio de Hacienda porque subió el valor fiscal de mi vehículo al monto de hace tres años, cuando lo compré. ¿Hacienda no sabe o más bien finge no saber que el valor fiscal se devalúa cada año? Me cobran el marchamo del 2022 como si fuera el año 2018. Exijo explicaciones.

Claudio Ghirardi Vendramini, Alajuela

Perdón de deudas

El presidente de la República, con el argumento del acuerdo con el FMI, vetó la rebaja en el marchamo, a pesar de que el monto que los propietarios de vehículos hubiéramos dejado de pagar rondaría los ¢40.000.

Irónicamente, existe un proyecto para condonar el pago del impuesto a gran cantidad de morosos. Si el gobierno requiere recursos económicos, ¿por qué la condonación para quienes adeudan cuotas obrero-patronales a la Caja Costarricense de Seguro Social, situación que afecta el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte? La frase trillada «justicia igual para todos» ha sido prostituida por el gobierno del PAC, pues ante ciertos grupos de interés dobla el brazo.

Alejandro Salas Quesada, Pavas

Iniciativas urgentes

Costa Rica es una gran familia que ha llegado a un estado de endeudamiento crítico. Gracias a la libertad de expresión se conoce el origen del problema y las malas decisiones del pasado. Tal vez los candidatos tengan planes futuros para activar la economía y a la vez reducir el tamaño del Estado: el gobierno gasta el 50 % de sus ingresos en pagar la nómina de los empleados públicos, cifra superior a Chile, Colombia y Uruguay (19 %, 15 % y 19 %).

La prioridad es recobrar la confianza de los acreedores por medio iniciativas como, por ejemplo, reducir gastos y proveer de ingresos al Estado. Conviene, entonces, aunque nos duela, el veto presidencial a la reducción del monto del marchamo (manteniendo la rebaja a vehículos de menor precio).

Otra iniciativa que se discute en la Asamblea consiste en gravar los premios de la lotería superiores a ¢500.000, recursos que permitirían promover ayudas humanitarias y obras del gobierno. Ya está en las calles el gordo navideño, sería oportuno que los felices ganadores compartan con el Estado un poco del inesperado pastel. Así lo hacen otros países.

Como dice ese gran tango: «Uno sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina».

Silvia Gagneten Barbetta, Rohrmoser