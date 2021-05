Desde mediados de marzo, estoy intentando que el Banco de Costa Rica (BCR) resuelva el problema que impide que me llegue la notificación a mi correo cada vez que uso la tarjeta de débito, lo cual no ha funcionado en ningún momento. Ya fui a una agencia, he llamado tres veces al número de servicio al cliente, he enviado dos correos a la contraloría de servicios y nada.