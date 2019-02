Acueductos y Alcantarillados (AyA) inició el martes 12 de febrero el racionamiento de agua. Aduce faltante de líquido en las fuentes de suministro. No obstante, hasta la fecha, no ha existido nadie en la presidencia del AyA que tenga el poder y tome cartas de inmediato para que gran parte del agua que se bota al río en el Balneario Ojo de Agua sea llevada a Puente de Mulas, lugar que está a corta distancia, y así ayudar a la disminución del racionamiento en nuestros hogares, hospitales, centros educativos y trabajos, etc.