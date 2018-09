No sé en cuántos países se permite la asistencia de público a las sesiones del Congreso. Pero como aquí somos “igualiticos” y supongo que, en aras de la famosa “transparencia”, la gente puede ir y ver la sesión de los diputados, llegar a insultar y amenazar y hacer gestos obscenos no se vale (ya hay bastantes palabras vulgares en el mismo plenario). Hay un vidrio que permite ver solamente de un lado hacia el otro, pero no al revés. Podrían instalarse en la Asamblea, la gente sigue viendo la sesión, pero los diputados no tendrían que soportar las pancartas amenazantes e insultos desde la barra del público, incluso podrían concentrarse más en el planteamiento de sus ideas y la elaboración de sus propuestas.