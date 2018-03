El 15 de marzo fui a Coopeservidores en Alajuela a pedir por enésima vez que me rebajaran el pago de mi crédito y el ahorro obligatorio de membrecía mediante Sinpe (el cual deposité el 28 de febrero), pero el agente me indicó que era obligatorio incluir un producto conocido como Fondo Mutual, un seguro que jamás solicité. El funcionario me aseveró que si no estaba de acuerdo no me harían el rebajo, lo que dejó mi crédito en una injusta mora, pues el dinero se deposita antes del tiempo acordado.