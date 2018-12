Con inquietud leí el artículo de Franco Mainieri M. (Opinión, 26/11/2018), pues no me parecía su desacuerdo por la decisión del ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata, de no continuar el proyecto de construir el aeropuerto en Orotina; sin embargo, debo reconocer las buenas sugerencias hechas al respecto. La mejor es invertir en el aeropuerto actual, expropiar y ampliar la pista. Además, invertir en los aeropuertos de Limón y Liberia. Nuestro país es pequeño, pero no debe dejar de aspirar a ser más en el ámbito aeronáutico, siempre con la crisis financiera presente. El aeropuerto puede esperar.