El 17 de junio me apersoné a la sede del Ministerio de Hacienda en el Outlet Mall porque recibí una notificación por incumplimiento. “Vaya y pague la multa en el banco, usted no puede venir y alegar ignorancia”, me dijeron como si fuera un criminal. No me dejaron hablar, como si tributar en Costa Rica tuviera años, como si fuera cultura general.