Digo que me sorprende porque no es un ahorro, es un traslado de costos a los empleados que no creo hayan analizado los aumentos de sus propias facturas por los mismos servicios: electricidad, agua, papelería, equipos, Internet, etc. y sus ingresos se mantienen sin cambios. Además, que esa reducción de costos se traslade a los supervisados, que no reciben ningún valor agregado en los cánones.