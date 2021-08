Cartas a la columna: Descuido en aeropuerto

La noticia publicada el 31 de julio, titulada «Aeropuerto paró operación 46 minutos por controlador aéreo errático y alterado», como médico especialista en medicina del trabajo y forense, me impactó. Es evidente que el problema no fue disciplinario, sino de salud del controlador aéreo, y pudo tener como consecuencia una tragedia similar a la acontecida en Tenerife en 1977.

Me extrañó que quien enfrentó la situación fue un jefe sindical y no una autoridad técnico-administrativa responsable del buen funcionamiento de la torre de control aéreo. Quienes trabajen ahí deben ser altamente calificados desde todo punto de vista técnico y de salud.

Debe desempeñar un papel de grandísima trascendencia el médico especialista en medicina del trabajo, responsable del bienestar de su personal. La autoridad administrativa debe estar muy vigilante, pues sobre las espaldas de esos trabajadores se asienta una responsabilidad muy grande: la seguridad de cientos o miles de personas que entran o salen de nuestro país por los aeropuertos.

Dr. Warner Rodríguez Camacho, San José

Robo de cable

Leyendo la respuesta que dio el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) a Anjali Regina Viegas, según la carta titulada «¿Teletrabajo sin Internet?», acerca del inconveniente que afectó a unos 30.000 clientes por el hurto de cable y que dejó pérdidas económicas de ¢2.415 millones para la institución, me parece que al ICE no le importan esos daños, porque no ha hecho nada para terminar con el problema.

Si a mí me roban un vehículo, una vaca o una moto, lo lógico es que vaya al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y ponga la denuncia para tratar de recuperar mis bienes y castigar a los responsables. Todos sabemos quiénes son los topadores que compran el cable robado: las chatarreras. ¿Ha puesto el ICE la denuncia?

Carlos Esquivel Esquivel, Santa Ana de Nicoya

Avidez política

Sigue petra con calentura, arguye nuestro pueblo cuando alguien insiste en sus presunciones, aunque las circunstancias y los méritos dictan otra cosa.

Los aires electoreros seducen a muchos, dado que aparecen en el estrado los candidatos eternos, que intentan nuevamente llegar a la Casa Presidencial y a otros cargos públicos, aduciendo que tienen los conocimientos y la capacidad. Costa Rica merece gente con sabiduría, valores y cualidades excepcionales.

Con la madurez adquirida, no debemos caer en el engaño de elegir candidatos y equipos novicios sin la experticia para ejercer tan altos deberes. Necesitamos un nuevo paradigma y una reforma estructural que nos saque de la crisis sistémica. Sería peligroso elegir a aspirantes que no tienen ni la organización política ni las competencias aptas y que, seguramente, improvisarán en los ministerios y entidades estatales.

Debemos conocer primero los atributos o currículos de los futuros legisladores, pues la mayoría desconoce las necesidades sectoriales y comunales, y van a improvisar con proyectos de ley y a perder el tiempo con sus utopías.

José Rugama Hernández, San José

Motivos políticos

De aquí a las elecciones habrá una gran actividad en los partidos políticos: unos nacen, otros se unen o se dividen y algunos se consideran listos para gobernar. Pero ¿cuáles son las motivaciones? Hay que tomar en cuenta que la ideología de un partido y de su candidato no es un simple aderezo; es la esencia y el hilo conductor de su posición ante la sociedad y de sus acciones futuras.

Más vale tener en la mira los acontecimientos políticos de Perú, donde 18 partidos fragmentaron el voto de tal forma que facilitaron el acceso al poder a Castillo, con 18,9 % de los votos (menos de 50.000 de diferencia con respecto a Fujimori). Y, dado los antecedentes de los candidatos, es posible que muchos votaron por «el menos malo».

La bajísima representación en la Asamblea obligará al oficialismo a propiciar alianzas, acuerdos y cabildeos con la oposición para intentar salir del estancamiento económico y enfrentar la grave situación económica y sanitaria, o bien, intentar medidas más radicales, acordes con su ideología, que ya se perciben en el aire al anunciar la posibilidad de cambios en la Constitución.

Convendría que los partidos políticos analicen sus fortalezas y debilidades para unir fuerzas con otros que ostentan sus mismos principios, en beneficio de la gobernabilidad futura del país.

Silvia Gagneten Barbetta, Rohrmoser