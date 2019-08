Esta semana pagué el celular con mi tarjeta de crédito, pero no registraron la transacción y me desconectaron el servicio. Fui a una agencia y pagué, aunque me rebajaron el monto de la tarjeta. Me dijeron que para el reembolso debía coordinar con el banco. Llamé y me indicaron que es con Claro. Telefoneé a Claro y me pidieron que envíe un correo para ver qué resolución le dan a mi caso. Lo que me interesa es recuperar el dinero que me deben por un error que no es mío.