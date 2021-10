Cartas a la columna: Desastre de Batán a Matina

La ruta 805, de Batán hacia Matina, Limón, está muy deteriorada. La enorme cantidad de grandes huecos y la falta de iluminación y demarcación la torna muy peligrosa. Se le hizo la consulta a la municipalidad, pero los funcionarios alegan que la carretera no es su responsabilidad. Los vecinos estamos muy preocupados porque en cualquier momento puede ocurrir un accidente.

Jurguen Jiménez Vásquez, Batán

Elecciones del 2022

La semana pasada se cumplió con uno de los actos más representativos de nuestra democracia: el traspaso de la Fuerza Pública y otros cuerpos policiales al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) durante el proceso electoral, en cumplimiento del artículo 102 de nuestra Constitución Política.

El acontecimiento coincide con un tiempo de plegarias y promesas de la gente a cuanto santo le tengan fe para que el cónyuge, padre, hermano, primo, amigo, etc., caiga de pie en las elecciones. A la virgen que aparece en Medjugorje o la de Fátima por una embajada en el Viejo Continente. A la de Guadalupe por un puesto en América del Norte o América Central. Al Cristo Redentor por alguito en América del Sur. A san Martín de Porres por algo en África, ojalá en Cabo Verde para defender a Alex Saab. A la madre Teresa por caridad para que se acuerde del candidato. A san Pedro y san Pablo por un hijo que habla mandarín y quiere hacer carrera en Asia.

Por último, tenemos las romerías virtuales para sacar algo de la deuda política y al Santo Cristo de los Milagros por un campito en el Mundial de Catar. Así, es nuestra querida Costa Rica; las promesas de los políticos a los santos no las cumplen y al pueblo, tampoco.

Jorge E. Varela Solís, Moravia

Vacunas y carta magna

Según los derechos y garantías individuales plasmados en la Constitución Política de la República, la vida humana es inviolable. Vea el artículo 21. Pero el diputado Melvin Nuñez, al no querer vacunarse, pone en peligro la vida de sus compañeros y, por ende, viola el artículo citado.

Demuestra falta de amor al prójimo, lo cual incluye a sus parientes. Debe recordar que si ocupa una curul no fue porque el pueblo lo eligió, sino por defecto. El Tribunal Supremo de Elecciones dice que un congresista no pierde sus credenciales mientras no viole la carta magna; sin embargo, en lo que respecta al artículo 21, sí la viola.

Fernando Cordero Alvarado, San José

Entidades deficitarias

Que alguien me explique por qué a lo largo de 30 años se ha permitido la existencia de instituciones no competitivas y monopolios que sangran al pueblo en un afán de satisfacer lujo y despilfarro, como es el caso del Instituto Costarricense de Electricidad y Recope.

Resulta que quienes consumimos combustibles pagamos el 10 % de la planilla que se destina al Fondo de Ahorro, Préstamo, Vivienda, Recreación y Garantía de los Trabajadores de la Refinadora Costarricense de Petróleo.

Si compitieran no afectarían al consumidor. Que alguien me explique por qué se defiende a exprimidores como Japdeva, a la que se le da dinero una y otra vez para sostener una operación dificitaria, pero se niegan a dar cuentas de gastos, o se consiente que el ICE se apropie del espectro radioeléctrico. Despertemos, ya es hora de liberar a Costa Rica de esos pulpos.

Marjorie González Gómez, Curridabat

Artículo esclarecedor

Mis respetos y una calurosa felicitación al Dr. Danny Paredes por su artículo «Veo morir personas prematuramente como nunca», publicado en este medio de comunicación el 6 de octubre.

El texto constituye un llamado más para que todos sean vacunados y protegidos, hasta donde es humanamente posible, y un testimonio de un médico que enfrenta y sufre de primera mano la tragedia de quienes se ven afectados por el virus y encaran una muerte que pudo haberse evitado mediante la inoculación.

Muchas gracias por ejercer la admirable profesión médica y por advertir, con la experiencia de cada día, que es contrario al bien personal y social dejar de vacunarse.

Yo acudí contento y agradecido a recibir la primera y segunda dosis apenas fui llamado, y lo que más quisiera es que todos se vacunen cuanto antes.

Guillermo Malavassi Vargas

Curridabat