Llevo un mes insistiendo para que Coopeservidores anule una tarjeta de crédito que no me interesa tener, pero, por el contrario, cada semana me llaman para reiterarme las “ventajas” que disfrutaré si la utilizo. Pedí hablar con el jefe del departamento respectivo para poner la queja, pero se negaron. Interpuse la denuncia ante la Oficina de Defensa del Consumidor.