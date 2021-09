Cartas a la columna: Demoras en cita

Me apareció una infección en el ojo izquierdo que me causa mucho dolor. El médico del Ebáis de la zona oeste de Alajuela me remitió, de manera urgente, a oftalmología del Hospital de Alajuela. Esto sucedió en febrero del 2020.

Fui a dicho hospital y me dieron cita para julio de ese mismo año —cinco meses después, pese a la urgencia—. Llegó el día y el médico especialista me atendió y me dijo que efectivamente tenía una lesión y que había que operar. Me dio cita para seis meses después, pero me la han suspendido en seis ocasiones.

El 22 de este mes me llamaron y me dijeron que al día siguiente el doctor me iba a llamar para preguntarme cómo había seguido, para ver si me atendía. No solo no me llamó, sino que me dieron cita en cirugía oftalmológica para el 26 de abril del 2022.

Si ellos sintieran los dolores que siento con esta herida en el ojo, estoy plenamente seguro de que me hubieran atendido hace ya mucho tiempo.

Olman Paut Mora

Alajuela

Acaparamiento

Desde que salieron las diversas vacunas contra la covid-19 al mercado mundial, hace más de un año, se supo que varios países poderosos firmaron contratos con las empresas en cantidades mayores a las necesitadas por sus respectivas poblaciones. ¿Por qué hasta ahora el presidente pega el grito al cielo por el acaparamiento? Como siempre, hasta el último momento, cuando ya tenemos el agua al cuello.

Carlos Ponchner Lechtman

San Antonio de Escazú, San José

Labor del CNP

Que alguien por favor le explique al pueblo costarricense y extranjero, ¿por qué se empeñan en usar al CNP? He defendido al CNP cuando tuvo silos y pagaba lo justo a los agricultores y vendía en estancos a precios adecuados. Pero hoy mantiene una planilla onerosa que vende malos y caros productos nada menos que para alimentar a niños escolares y pacientes hospitalarios. Que bajo hemos caído.

Marjorie González Gómez

Curridabat, San José

Abuso

Por la crisis de la pandemia de la covid-19, he estado realizando los pagos en Importadora Monge unos días después de la fecha de corte, pero no he dejado de pagar. El sábado me llamaron y me dijeron que debo un monto de dinero, considerado dizque multas por atrasos. Creo que están tratando a los clientes de una manera muy abusiva.

Betty Berrio Marsiglia

Desamparados, San José

La ignorancia

Uno de los temas que distinguió la antigua Atenas fue el nacimiento de la democracia. Sócrates, la promovió sin haber escrito ni un solo libro. El creía que la expresión oral era más que suficiente si la audiencia ponía atención y retenía los conceptos. También decía que el conocimiento era lo bueno de las personas y la ignorancia lo malo. A pesar de ser decapitado, Sócrates dejó, por medio de los escritos de sus discípulos, como Platón, un fuerte legado entre los jóvenes de la época que lo escuchaban en su espacio de Agora, sobre una democracia real basada en la educación y la voluntad del pueblo, y no en la imposición salvaje o solapada.

En época de pandemia, el conocimiento está representado por la ciencia y toma su rol de lo bueno para poder salvarnos por medio de su palabra, la cual debemos escuchar con atención. La ignorancia ejerce su cruel papel de lo malo sin distingo, atando a la gente a la enfermedad sin piedad.

Esperamos un 2022 donde el conocimiento y la educación sean todo lo bueno que viene para nosotros como a su manera, lo pregonó y soñó Sócrates en su momento.

Gustavo Halsband Leverato

San José