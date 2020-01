La boda del Tigre “no logra ser buena, por eso no me atrevo a recomendarla, aunque acepto que tampoco es un desastre y alguien puede disfrutarla”. Con ese tupé se refirió William Venegas, crítico de cine de La Nación, al cuarto largometraje de Esteban Ramírez, uno de los pocos cineastas costarricenses cuya narrativa audiovisual conecta de inmediato con el público. Está en pleno derecho de otorgar solo dos estrellas al filme. Es su criterio. Lo que no se puede admitir es la descalificación ad portas de todo lo que huela al cineasta Ramírez.