De modo que no se justifica el cierre de carreteras, lo cual es una grave contradicción, porque asesta un golpe grave a la economía del país, principalmente al turismo y las exportaciones, y viola el derecho constitucional al libre tránsito. Como bien lo indica Ban Ki-moon, ex secretario general de la ONU, en La Nación de este domingo, los derechos inalienables de la gente no deben usarse jamás como moneda de negociación.