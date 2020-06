Afortunadamente, semejantes muestras de violencia física no son comunes en nuestro país; sin embargo, no somos una sociedad libre de pecado. No podemos ignorar las sutiles, y a veces no tan sutiles, demostraciones de racismo, desigualdad y prejuicios que no solamente hieren, sino que segregan y afectan de forma tangible a las personas sobre la base de su color de piel, afiliación religiosa, nacionalidad, condición económica, preferencia sexual o cualquier otro tipo de convención social que utilicemos como justificación para desligarnos de los “otros”.