Es imperativo no volver a repetir esos hechos tan bochornosos. No estoy de acuerdo con las propuestas del gobierno para el FMI, ni con más impuestos, pero eso no da derecho a actuar como delincuentes y esbirros. La actitud es peligrosa. Tenemos que actuar con inteligencia porque las agresiones dañan la imagen del país y necesitamos del turismo, la inversión extranjera y el empleo para salir del atolladero.