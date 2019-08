Quiero hacer un llamado de atención a los médicos que tienen contacto con internos. Enseñen. No asuman que el interno sabe todo porque no, no es así. Toleren. Somos humanos y erramos. Nadie nace aprendido y la educación superior es eso: educación. Recuerden que hace algunos años ustedes estuvieron en nuestros zapatos. Tal vez hacían guardias de 24 horas, correcto, pero eso no hace que la experiencia no sea agotadora tanto física como mental y emocionalmente. No olviden el juramento hipocrático: “Tributaré a mi maestro de Medicina el mismo respeto que a los autores de mis días, partiré con ellos mi fortuna y los socorreré si lo necesitaren; trataré a sus hijos como a mis hermanos y si quieren aprender la ciencia, se la enseñaré desinteresadamente y sin ningún género de recompensa.