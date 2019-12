A pesar de muchas llamadas y sin alguna respuesta, me presenté el jueves 21 de noviembre a las oficinas ubicadas en el Mall San Pedro para conocer cómo iba mi trámite. El agente me indicó que seguía pendiente y no podía darme más información. Le respondí que deseaba poner una queja ante la Contraloría de Servicios. Supuestamente, el trabajador hizo el registro ante dicha instancia. Le pedí darme un número de caso, pero solo me contestó que la Contraloría debía llamarme.