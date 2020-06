He intentado buscar solución al problema aportando toda la documentación a través de fax y por correos electrónicos. Luego de siete escritos y múltiples llamadas, no he podido comunicarme con alguien, pues las líneas están ocupadas o, luego de hablar con diferentes funcionarios, nadie sabe cómo ayudarme y no han podido remitirme a quien pueda oírme.