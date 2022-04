Cartas a la columna: Debe ir a preguntar todos los días

Asombrada y feliz, salí del Hospital San Juan de Dios porque pedí una cita para una densitometría ósea y me la dieron para el día siguiente. Ese día me atendieron puntualmente, con una moderna máquina, pero mi felicidad y mi asombro ante la eficiencia desaparecieron cuando me dijeron que el resultado lo enviarán al Ebáis dentro de dos meses.

Pregunté por la opción del EDUS, pero la desperdician, porque cuentan con un solo digitador que no da abasto. Y, para rematar mi molestia a la interrupción de mi orgullo a la eficiencia, me dijeron que, para obtener el resultado antes, debo seguir yendo a preguntar hasta la mismísima ventanilla de Radiología.

Qué falta hace que los directivos de la CCSS, sin influencias por su puesto, vivan en carne propia este tipo de anomalías, ya que, si lo hicieran, estoy segura de que no permitirían que el gran esfuerzo que la CCSS hace por brindar excelentes servicios médicos se frene y malgaste por la ineficiencia administrativa.

Amalia Montero Mejía, Escazú

Cortes de agua

Aunque Acueductos y Alcantarillados (AyA) publicó el horario de cortes programados, en Coronado se incumplen. Desconectan el servicio un día sí y otro también sin avisar, nos toque o no. En las últimas dos semanas, hemos tenido cortes prácticamente todos los días que duran unas 12 horas.

Tengo mi oficina en Moravia, y aquí el agua nunca falta; eso quiere decir que otras regiones reciben agua a expensas de nosotros.

Xavier de la O Castro, San José

Elecciones 2022

Los costarricenses fuimos partícipes en otro histórico proceso electoral en el cual elegimos presidente a Rodrigo Chaves Robles.

El domingo 8 de mayo seremos testigos de un cambio de poderes, en el que Carlos Alvarado Quesada hará entrega de la presidencia a Chaves. Y el lunes 9 de mayo seguiremos con nuestro diario vivir.

Así debe ser para seguir dando ejemplo al mundo de lo que es una verdadera democracia, de la cual debemos sentirnos orgullosos, y que el Señor ilumine al nuevo presidente durante su mandato.

Arturo Chavarría Escalante, Montes de Oca

Motos en exceso

Como si fueran avispas, hay que quitarse los motociclistas en las carreteras, igual de imprevisibles y peligrosos son ambos. Conducen vehículos automotores y de igual manera deben atenerse a la ley de tránsito. Pero no: no guardan la distancia, adelantan por la derecha o en línea continua doble y sencilla, no respetan la luz roja del semáforo ni los pasos peatonales, invaden el carril contrario, viajan a gran velocidad solos o en “piques”, no toman los cuidados en las zonas peatonales, conducen sin licencia y sin revisión técnica, no usan casco, sobrecargan de pasajeros los vehículos, contaminan con el humo y el escándalo de los escapes, ocultan su identidad dentro de los cascos, hacen piruetas apoyados en la rueda trasera, manejan en contravía, si algo les incomoda invaden las aceras, son muy numerosos y aparecen intempestivamente por detrás, por delante, por la derecha o por la izquierda.

Es el vehículo preferido para asaltar comercios, a jóvenes y mujeres en las calles, y es el transporte preferido de los sicarios. ¿Ley de tránsito o ley de la selva?

Rodrigo Cedeño Gómez, Escazú

Caso estancado

Hace un mes consulté a la Fiscalía General cómo va el trámite de la investigación por el supuesto uso de una estructura paralela por parte del Partido Restauración Nacional, en la campaña presidencial del 2018, cuando Fabricio Alvarado fue su candidato.

El Tribunal Supremo de Elecciones trasladó el caso al Ministerio Público el 12 de marzo del 2019 (hace tres años), tras haber recibido una denuncia presentada por el entonces diputado Carlos Avendaño.

Me contestaron así: “Siguiendo órdenes superiores, se le indica en términos generales que se encuentra en trámite”. ¡Justicia pronta y cumplida! Espero que la Corte, después del nombramiento del nuevo jerarca de la Fiscalía, no mantenga la política de oscuridad y trámites milenarios.

Habib Succar Guzmán, Zapote

