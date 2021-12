Cartas a la columna: Debe haber un error

Sea cual sea el método utilizado, está equivocado, porque todos sabemos que no es posible que el 99% de los funcionarios de los ministerios obtengan calificaciones de excelente y muy buenos.

El país necesita una reestructuración en todo sentido, el empoderamiento del sector público ha llegado a tal punto que las normas y condiciones del empleo son las que ellos mismos se aprueban para la obtención de beneficios.

Debemos cambiar las estructuras en este momento para mejorar el futuro. Como contribuyente, estoy harto y ahogado en cargas para mantener la burocracia.

Bernardino Rojas Sánchez, Liberia

‘App’ de la JPS

Lamentablemente, la Junta de Protección Social (JPS) falla cuando ofrece “promociones” y “activación” de los pedacitos de lotería. En el sitio web se escriben los datos y, al final, no da resultado. Lo mismo ocurre en el app: una llena el formulario y cuando le da registrarse hasta ahí llegó. Es frustrante, y una se siente burlada porque hay mucha propaganda para incentivar la compra, pero se pierde el tiempo y la paciencia.

Mejor no hubieran inventado tanta genialidad en la aplicación. La participación en la Rueda de la Fortuna resultó ser inútil, lo he intentado y no he logrado salir favorecida.

Anabelle Araya García, San José

Punto crítico

La carretera hacia Paraíso de Cartago, entre el Walmart y el mall Paraíso, es de tres carriles, pero durante el día dejan dos para salir de Paraíso, hasta cierta hora, y uno en sentido contrario.

Los paraiseños debemos soportar presas en un tramo de apenas tres kilómetros. Nos toma por lo menos 10 minutos salir del atascadero. Los fines de semana el congestionamiento empeora, principalmente, debido al levantamiento de las restricciones.

Adicionalmente, cuando ocurren accidentes en la ruta 32, la vía hacia nuestro cantón se convierte en la ruta alterna para viajar hacia el Atlántico. Aunado a lo anterior, los choferes de autobuses no utilizan las bahías, y suben y bajan pasajeros en la calle.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) dispone de ingenieros que deberían solucionar fácilmente el problema; obtienen calificación de excelentes en sus funciones, pero no actúan. Tan simple como construir un cruce o una intersección entre los dos puntos mencionados.

Juan Carlos Mora Molina, Cartago

Lotería navideña

Me parece ilógico que por el tercer número de la lotería navideña paguen menos que por la terminación del premio mayor. No es un premio, sino simplemente recuperar lo invertido.

Mario Valverde Montoya, Montes de Oca

Mal calificados

Quien evalúa el desempeño de los empleados públicos desconoce el oficio. Resulta un poco subjetiva una valoración según la cual el 99% de los funcionarios obtienen una calificación de excelente.

Los costarricenses necesitados de hacer trámites en instituciones sabemos de la impericia e ineficiencia de la mayoría de esos funcionarios.

Da la impresión de que los calificadores no quieren quedar mal con nadie. Veamos un ejemplo: está más que probado por el llamado apagón educativo que los docentes excelentes son los menos.

Quien los evalúa es el mismo personal que ha causado el apagón. De ahí se desprende la subjetividad de los que tienen a cargo la calificación. A eso debe agregarse que los jerarcas del Ministerio de Educación Pública (MEP) no están calificados para desempeñar sus puestos.

Rafael A. Fallas Garbanzo, Cartago

Don Guido Sáenz

Con la muerte de don Guido Sáenz González cae el último bastión de la cultura costarricense. Su aporte es invaluable y quedará grabado en piedra para las futuras generaciones.

Bien recuerdo su programa televisivo Atisbos, tristemente arrinconado a deshoras por Canal 7, los domingos a las 11 p. m.; aun así, valía la pena el desvelo.

Melvin E. Cavero Araya, Tibás

Poco amigable

La página de la JPS no es muy amigable con el cliente. Aunque uno logre entrar con la clave y la anote para no olvidarla, el app no la conserva y resulta imposible volver a ingresar; además, es imposible digitar el número de cuenta IBAN para que le paguen a uno un premiecillo.

Tomando en cuenta que soy muy bueno en el uso de este tipo de páginas, no imagino a alguien que no sepa y quiera comprar lotería. Deberían arreglar el problema porque por una terminación o un premio pequeño no vale la pena ir a las oficinas de la institución.

Luis Fernando Bermúdez Esquivel, San José