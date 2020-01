Un médico privado me incapacitó en diciembre debido a una emergencia. Tuve que llevar el comprobante a la clínica Ricardo Jiménez Núñez para la validación. Una persona me dio muy buena atención las veces que me atendió; sin embargo, en tres ocasiones, otra, quien la cubrió, se comportó poco amable: me hablaba fuerte, molesta y me dio información incorrecta. Si alguien no tiene el don para atender al público, no deberían tomarlo en cuenta para desempeñarse en ese tipo de labores.