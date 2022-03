Cartas a la columna: Cuatro años de espera

Tengo cuatro años de estar esperando una operación que debe efectuar Ortopedia del hospital Max Peralta, en Cartago. A mi reclamo, me respondieron que no pueden adelantar la intervención quirúrgica porque hay prioridades.

¿De qué adelanto están hablando si ni siquiera la han programado? ¿A qué instancia debo acudir? ¿Para qué tantos años cotizando si no puedo hacer uso del seguro? ¿Cuántos años más debo esperar?

Ana Ruth Coto Calvo, Cartago

Perros en cancha

El Comité Cantonal de Deportes de San José, con un criterio antideportivo, autorizó el uso de la cancha de béisbol del Polideportivo de San Francisco de Dos Ríos, hecho para la práctica del béisbol, para que los perros defequen y corran libres, incluso por la pista de atletismo, donde las personas van a caminar y correr.

Colocaron un pequeño rótulo que dice “perros con cadena”, pero las personas sueltan a los animales tanto de día como de noche. ¿Qué opinan la ministra del Deporte y la Federación Costarricense de Béisbol?

Jorge Bernal Villalta Mora, San Francisco de Dos Ríos

Doble discurso

Según palabras del presidente, Carlos Alvarado, en la Conferencia de Seguridad de Múnich, el cambio climático “es la amenaza más peligrosa para la humanidad”. Pareciera ser un doble discurso porque en un decreto autoriza las quemas agrícolas controladas, aunque en realidad no son tan controladas.

El decreto se presta para que el Ministerio de Agricultura (MAG) emita permisos, que luego no supervisa, y para que cooperativas prendan fuego, con consecuencias para la comunidad y el medioambiente.

Hago un llamado vehemente para que las autoridades deroguen el decreto. Si queremos ser respetuosos y amantes de la naturaleza, debemos ser congruentes con lo que profesamos.

Susana Waldron Sánchez, Alajuela

Derecho al voto

Es oportuno realizar una reflexión sobre los recientes acontecimientos nacionales e internacionales. Nuestra centenaria y robusta democracia debe ser fortalecida, y nada mejor que ejercer responsablemente el sagrado derecho al voto. Derecho que costó sangre, sudor y lágrimas. Debemos honrar ese sacrificio. Los diputados electos, que se pongan el overol y tengan como norte el altar de la patria. Solamente con este compromiso saldremos adelante. Dios los ilumine.

Milton González Castro, La Unión

Agradecimiento

Gracias al personal del Ebáis de Cedros de Montes de Oca, en especial al Dr. David Elizondo Carvajal por su trato respetuoso y la atención que nos brindó a mi esposo y a mí, adultos mayores, en estos días.

Sofía Rivera Gallegos, Sabanilla

Reconocimiento

Me uno a los comentarios de las personas que han felicitado al gobierno, en especial a Carlos Alvarado. En mis más de 64 años, nunca he visto tanta obra de infraestructura realizada por un gobierno y de tan buena calidad.

La forma como enfrentó la grosera pandemia, durante la cual ha primado lo científico-técnico sobre lo populista, salvó muchas vidas. La cereza en el pastel será la aprobación de la ley de empleo público, que ordenará en definitiva este gran problema. Lástima la mezquindad de algunos que no dieron apoyo al excelente proyecto del tren. El país agradecerá su valiosa gestión.

José Espinoza Fernández, Montes de Oca

Llanta diferente

Llevo por la garantía mi Nissan Qashqai 2021 a la agencia, pero un día noté que una llanta era diferente a las otras tres. Presenté la denuncia y me dijeron que iban a revisar las cámaras de vigilancia; sin embargo, nunca descubrieron qué pasó y me entregaron la llanta nueva.

Si no encontraron nada, ¿por qué me la dieron y por qué tengo que revisar el vehículo de pies a cabeza para asegurarme de que no le falte nada?

Ernesto Castro Saborío, San José

Desperdicio en la CCSS

Cada seis meses voy al Ebáis que me corresponde por control, y en una ocasión le expliqué al médico que me dolía la cabeza. Entonces, durante seis meses, recibí medicamentos para ese dolor aunque ya no lo sufría. Habría seguido recibiendo las medicinas, pero le pedí al médico que no me las recetara más.

En la siguiente consulta, le pedí una crema para la piel, y también la recibí cada mes hasta que solicité al médico que no me la enviara más, pues ya tenía existencias hasta para vender.

En una de mis visitas, le pregunté por qué por una vez que uno necesita un medicamento se lo entregan todo el año o toda la vida. Me respondió que es el protocolo.

Creo que es necesaria una reforma a ese protocolo, pues la institución no está para tanto desperdicio de recursos. Después se quejan por la venta de medicamentos, pero ellos mismos lo propician al no tomar medidas.

María Esther Ramírez González, Miramar

Títulos inválidos

El 20 de enero del 2022 cientos de estudiantes obtuvieron su título de bachiller de quinto y sexto año. Un familiar presentó el suyo en su lugar de trabajo y en Recursos Humanos se le informó de que no estaba validado por el MEP. Solicitó información al Ministerio y recibió como respuesta que estaban trabajando en ello y que la validación tarda tres meses.

Si la empresa quiere verificar, como en el caso expuesto, debe enviar un oficio al MEP, pero la información se da solo entre instituciones, no al interesado. ¿Cómo es posible que el MEP sea tan ineficiente en un trámite tan delicado? ¿Cuántos de esos graduados necesitan el título para un trabajo, un ascenso? En tiempos en que la tecnología está a la vanguardia, la burocracia está asentada.

Marielos Espinoza Solano, San José

