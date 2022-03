Cartas a la columna: Cruz Roja no debe impuestos

De manera errónea, la Cruz Roja aparece morosa en el pago de adelantos de renta en marzo, junio y setiembre del 2013. Aparte de la prescripción según el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, la institución fue declarada de interés público y no está sometida al pago de impuestos.

La obligación de la autoridad tributaria es eliminar la deuda. La inacción de las autoridades origina a la institución grandes problemas de operación que amenazan el cumplimiento de su función. Agradeceré al Ministerio de Hacienda simplemente cumplir con lo que la ley indica.

Ricardo González Gómez, subgerente financiero de la Cruz Roja

Contrato con Riteve

El país se encuentra en una disyuntiva con respecto a la continuación de los servicios de Riteve, ya que la Contraloría General de la República y el Cosevi no se ponen de acuerdo.

De no prorrogarse el contrato con la empresa, se corre el riesgo de que ocurran accidentes de tránsito ocasionados por vehículos en malas condiciones mecánicas. ¿Quién se hará responsable? En mi caso, estoy satisfecho con los servicios de Riteve en Guápiles.

Rigoberto Prendas Vargas, Guápiles

TSE debe actuar

Que hay irregularidades en el uso de la gasolina en la Asamblea Legislativa, las hay. Con la diputada Ivonne Acuña sucede eso y algo peor: declara que no volverá a las sesiones, pero no renunciará a la curul.

Su decisión inadmisible deja a la Asamblea Legislativa con 56 diputados, acto violatorio de la Constitución, que no puede dejarse pasar. La Asamblea debe solicitar al Tribunal Supremo de Elecciones la cancelación de la credencial y la acreditación del diputado correspondiente.

Galo Vicente Guerra Cobo, San José

Derecho a elegir

Estamos a las puertas de la segunda ronda electoral y tenemos únicamente dos opciones. No les digo escojan a uno u otro, pero escojamos bien, a conciencia. ¿Qué es lo mejor para el país? Ambos tienen cuestionamientos, uno que sale del país financiado por quién sabe quién y del otro no sabe quién le financió la campaña.

No veamos los toros desde la barrera, no dejemos que otros elijan. Somos dichosos de tener democracia, aprovechémosla, no seamos conformistas. Seamos críticos.

Gustavo Rodríguez Hernández, Cartago

Sin guía de tesis

Mi hija cumplió el programa de estudios en la Universidad de Costa Rica hace cuatro meses y todavía no han nombrado a quien va a dirigirle la tesis. En otros países, la maestría viene unida al profesor guía de la tesis. Igual en las privadas. Pero eso de estar llamando y llamando sin respuesta es muy doloroso para la estudiante y la familia.

Mario Valverde Montoya, Montes de Oca

Necesitamos visión

La pasión es indispensable, da fuerza y potencia el deseo de ganar. La ambición nos lleva a superar límites, alcanzar lo imposible, pero también muchas veces a perder la razón. La visión, en cambio, nos da rumbo, sabiduría y horizonte. Confundir los términos puede llevar al desastre, la destrucción y la confusión.

Deseo fervientemente que el nuevo presidente tenga pasión y que la ambición no lo desborde. Pero lo que más deseo es que tenga una visión cierta y segura del país que queremos todos. Una visión que nos haga crecer por dentro y por fuera, que dé continuación a lo bueno y corrija los errores.

Gustavo Halsband Leverato, Aranjuez

Sexo y género

La ideología de género es un término inventado por religiosos de diferentes denominaciones en Latinoamérica en contra de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, reconocidos después de muchos años de lucha en Costa Rica.

La confusión entre sexo y género es malintencionada, ya que el sexo es una categoría biológica y el género es una construcción social. La llamada identidad de género es un término usado principalmente para eliminar el sexo biológico y quedarnos nada más con género que, como dije, es una construcción social.

Tales confusiones causan mucho daño a los derechos humanos de las mujeres, y aceptarlas significa un retroceso inadmisible que no debe aceptarse.

Sara Schifter Sharratt, San José

Tradición propia de los estadounidenses

Las familias cristianas estadounidenses que celebran el Día de Acción de Gracias no necesitan que Costa Rica lo incorpore a sus fiestas. Independientemente del país donde se encuentren, los estadounidenses se reúnen con la familia para dar gracias a Dios mientras cenan pavo. Es su tradición, su cultura, algo muy íntimo con sustento histórico. La ley aprobada no solo es innecesaria, sino también ridícula.

Freddy Pacheco León

Heredia

