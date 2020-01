No, señor periodista, todos tenemos derecho al disentimiento y eso no significa ignorancia, ni negación. No voy a entrar a hablar del cambio climático, usted no lo entendería porque no es su profesión, ni la mía es el periodismo. Voy a tomar de Jacques Sagot el siguiente comentario: “Cierto, se me ha caído el pelo, pero la calvicie capilar no es para mí un problema. El verdadero problema comienza cuando a uno se le caen las ideas”. Es usted, periodista, quien tiene que convencernos, con sus investigaciones científicas, debidamente probadas, a nosotros los “obstinados ignorantes”.