Cartas a la columna: Crisis en pensiones

Resulta interesante la noticia de que el Ministerio de Hacienda se preocupa por eventuales “rescates” a algunos fondos de pensiones, entre ellos, el más grande, el IVM. Como en muchos asuntos de la administración pública, es una preocupación más que tardía, porque desde hace más de 11 años el jerarca de Supen, Edgar Robles, advirtió de que la insostenibilidad de ese régimen era un asunto para preocupar a las autoridades de Hacienda puesto que, por ley y en última instancia, el Estado debería asumir los faltantes.

También señaló las responsabilidades de los administradores en la crisis que vendría. 11 años sin que alguna instancia oficial se diera por enterada y actuara con diligencia para disponer las acciones pertinentes. Es muy fácil preocuparse por una situación como si esta fuera de generación espontánea, evitando remitirse a las causas y las responsabilidades por omisión.

Aunque se guarde silencio, esas responsabilidades existen y están a la espera de las sanciones previstas por ley. También los ciudadanos tenemos obligaciones, en especial la de no comer cuento.

Jorge Herrera Fernández

Alajuela

Ironía electoral

¡Que mal anda este mundo! En un artículo de La Nación pude leer que un expresidente —ahora de nuevo candidato presidencial—, estaba solicitando a la justicia un impedimento de salida en contra de su propia hermana por asuntos familiares.

La ironía es de saber que una persona tan poca preocupada por responder por sus actos ante la justicia, recurre a esta vía para resolver asuntos familiares.

Cuando digo “ironía”, debería escribir “trágico”, porque cuando uno ve la cantidad de personajes que se suben a la buseta de las elecciones, para el puesto que puedan agarrar, la situación deja de ser irónica para volverse trágica.

Philippe Bloton

Esparza, Puntarenas

Mal servicio

El viernes 24 de setiembre mi esposa realizó un pedido al KFC exprés, orden N.° 7.971.977, a las 12:49 p. m. La comida debió llegar a las 1:30 p. m. A las 2:30 p. m., después de la segunda llamada, nos indicaron que el pedido apenas estaba siendo recogido. El servicio de KFC exprés es pésimo, el call center desconoce si el restaurante tiene o no tiene mensajeros. No existe el respeto hacia los clientes. Y para concluir, el pedido venía mal, no fue lo que se pagó.

Eduardo Ajoy Zeledón

Hatillo, San José

Politiquería

Ya estoy hastiado de la politiquería. No hay planificación, no hay criterios claros a la hora de recaudar los impuestos. El pueblo paga o paga. A los de la realeza, por el contrario, condonaciones y tranzas. No es el mismo trato.

Yo pregunto, ¿habrá en el país un administrador que, valga la redundancia, administre realmente a Costa Rica cómo se debe hacer?

¿Habrá un economista que planifique correctamente los ingresos, pero recolectando los impuestos de todos?

William Parada Áviles

Curridabat, San José

TSE aclara

En respuesta a Arturo Alvarado Moya, carta publicada el 14 de setiembre, nos permitimos informarle que el caso que menciona fue atendido de manera oportuna por la institución, pero la parte interesada no atendió una solicitud de información necesaria para seguir con el expediente, razón por la cual, lamentablemente se denegó el trámite.

Andrea Fauaz Hirsch

Jefa del Departamento de Comunicaciones del TSE