Motivado por una promoción publicitada por Credomatic, el 6 de julio realicé una compra por ¢74.790 con la tarjeta Walmart, sujeta a una devolución en efectivo del 8 %, lo cual no se cumplió. He efectuado tres extensas llamadas, pero no hay forma de que se me reintegre lo correspondiente de acuerdo con lo establecido en la oferta y su reglamento. Creo que debe cumplirse lo señalado en la publicidad.