Por una tarjeta de crédito de Promerica que nunca utilicé, mancharon mi récord crediticio. Se generó un cobro por administración de cuenta y no me informaron. Hice la gestión para reversar el monto, lo hicieron y me dieron una carta que explica lo ocurrido, pero no ha sido posible que me ayuden a limpiar la información en la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), y esto me urge.