Como pensionado del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), le pido a la defensora de los habitantes, Catalina Crespo, que se preocupe por nosotros, pues la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) no nos ha hecho aumento desde hace dos años. Como mínimo, debería ser el mismo porcentaje que otorga al empleado público. No tenemos pensión de lujo y he visto disminuir mis ingresos.