Al final, me explicó que el Cosevi no dispone de plástico para imprimirlas y, aparentemente, estaba por llegar a la aduana. Por suerte, y a pesar de todo el trajín, la licencia no me urge, pero, ¿y a las personas que sí? ¿O las que necesitan renovar la suya? Esto fomenta que los choferes anden por la libre.