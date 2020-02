Como yo, hay muchos. Sin el apoyo de la familia y si la situación empeora, solo quedará vivir en la calle. ¿Cómo es posible que un enfermo no sea atendido en una emergencia por no tener el seguro al día? Me pasó hace casi dos años, cuando me dio varicela y herpes zóster, lo cual me generó una neuralgia y aún presento dolores. No puedo hacer esfuerzos físicos, entonces es difícil concursar para ciertos empleos.