He llamado al número de averías de la CNFL, pero me dejan sonando una música de fondo hasta por 45 minutos. Cuando fui a sus oficinas para solicitar una revisión de los medidores, no me hicieron caso. Pero ellos sí se apuran a mandarnos el recibo de cobro. Estamos en pleno siglo XXI todavía con precarias instituciones de Estado. Si hubiera apertura a la competencia, el libre mercado y las instituciones privadas, los ciudadanos no tendríamos que pasar por estas penurias.