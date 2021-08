Cartas a la columna: Cortes de agua

Acueductos y Alcantarillado realiza cortes de agua desde hace cuatro días en Concepción Arriba de Alajuelita. El servicio se suspende a la 1 p. m. y lo restablecen en horas de la noche. No nos avisan, pese a que estamos en emergencia por la pandemia y hay casos graves en la comunidad. La institución debería tomar previsiones; pensar más en el bienestar de la población.

Raimundo Vega Fallas, Alajuelita

Para los artistas

Quienes nacimos y habitamos en este paraíso llamado Costa Rica, simplemente, lo amamos. El costarricense, siempre tolerante, solidario, participativo y con no poco sentido del humor, tiene un lado oculto. Si siente que de mala manera alguien intenta tocar su terruño y a su gente, se transforma. La historia da fe de ello.

En 1821 celebramos ser independientes. Como pueblo soberano, nombramos jefe de Estado a un maestro. En 1855 y 1856, nuestros abuelos, labriegos sencillos, jefeados por Mora y Cañas, enfrentaron a una gavilla de facinerosos, a cuya cabeza estaba un aventurero de la guerra de Crimea, esclavista y bioterrorista, muy bien apalancado política, económica y militarmente. Los costarricenses fueron, lucharon, sufrieron y vencieron. Libraron al país y a los otros de la región de un futuro tenebroso.

En 1948, se enfrentó el viejo orden conservador latinoamericano con el nuevo. Un visionario luchó y venció. Como resultado, se vigorizó y brilló la institucionalidad de la República. El ejército, por ser innecesario y costoso, fue abolido. En adelante el costarricense no soportará el caudillismo, cuidará y respetará las instituciones. Jamás tolerará el peso de la bota militar sobre su humanidad.

Ignoro si se ha invitado a nuestros artistas a crear obras alusivas al bicentenario. En el país hay muchos y excelentes artistas. Tenemos poetas, novelistas, pintores, músicos patriotas.

Para esas obras artísticas tenemos el motivo: la gesta heroica de 1856, que enaltece nuestros valores y sentimiento de libertad. El medio: el talento artístico costarricense. Si Piotr Ilich Chaikovski dio a sus conciudadanos rusos la «Obertura 1812», un músico nacional nos podría dar la «Obertura 1856».

Warner Rodríguez Camacho, San José

Amor a la patria

Apoyo la carta titulada «Clases de cívica», de Jorge Varela. Tengo más de 50 años de dolerme por el cambio drástico de la cívica que se daba en los colegios.

El desagradable espectáculo que como país estamos viviendo, con 20 pretendientes a la presidencia, no cabe en una república que se precie de ser de gente educada. Es una degradación cívica.

Debemos levantar el amor a la patria con valores propios de la dignidad humana, como moralidad, solidaridad, honestidad, integridad y tolerancia racional, desde los primeros años de educación.

Qué decepción ver que nuestra juventud de 40, 30 o 20 años pierde el respeto a la figura presidencial o al poder legislativo; figuras que se encuentran como en venta, como si fuera mercancía de supermercado, para atraerlas en beneficio propio.

Rasquemos un poquito el corazón y la mente de nuestros ciudadanos. Estudiemos más, trabajemos más, rindamos más, amemos más a la patria, y, así como trocamos en armas la tosca herramienta, convertiremos el país en uno de primer orden.

Rafael Esquivel Yglesias, San José

Exploración petrolera

Estoy de acuerdo con la explotación petrolera. No creo que Costa Rica, con sus poquísimos recursos petroleros, aumente en forma significativa el efecto invernadero. Lo que recomienda Rolando Portilla Pastor, en su artículo «Ya no hay tiempo, no más petróleo», estaría muy bien si los grandes países exportadores suspendieran la extracción, pero eso no va a suceder, el petróleo es fuente de riqueza y empleo, y por ahora es lo que este país necesita.

Lo que hay que hacer es formular políticas que contrarresten el efecto invernadero. Varios países así lo hacen y han tenido mucho éxito. Así, que la solución no está en suspender la extracción. Está en que parte de los recursos que deje la actividad se utilicen en reforestar, cuidar el ambiente, promover políticas de reciclaje, etc.

José Ángel Rosales, San José