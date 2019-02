Compré en noviembre pasado una refrigeradora y un horno microondas de la marca Frigidaire en el almacén Gollo por ¢625.000, pero el horno se dañó a principios de diciembre. Fui al almacén y me dijeron que tienen un taller de reparación exclusivo para casos como el mío. Llamé al taller y resultó que no tenían el repuesto y que había que pedirlo al exterior. No obstante, después de varias llamadas, me aseguran que no hay repuestos.