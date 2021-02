He cumplido todos los requisitos solicitados, pero todavía no me han dicho cuánto debo pagar. He enviado varios correos y he llamado muchas veces a los números de teléfono que aparecen en la página en Internet de Correos de Costa Rica. Pero eso no es todo, pues hasta he tenido que ir a la aduana de Zapote, muy a mi pesar, contraviniendo las más elementales normas preventivas contra la covid-19, gracias a esta irresponsable entidad.