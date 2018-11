En estos momentos y ante la necesidad de contribuir con el MEP para que los jóvenes de secundaria puedan efectuar sus exámenes de bachillerato, con mucho gusto me he ofrecido como delegado. Para ello hay una triple razón: primero, contribuir a solucionar un problema al MEP; segundo, como apoyo a los estudiantes abandonados por sus profesores y así atenuar el abuso docente del que han sido objeto; y, en tercer lugar, demostrar a los huelguistas que muchos creemos que la educación, como servicio vital, no puede detenerse.