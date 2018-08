Hace mes y medio pedí en la farmacia de Coopesana, en San Francisco de Dos Ríos, hidróxido de aluminio y magnesio, pero dicen que está agotado. ¿Cómo puede ser que luego de mes y medio no tengan el medicamento? O los pedidos se están haciendo mal o deben cambiar de proveedores porque la salud de las personas es lo más importante y los padecimientos no esperan. Cuando llega el producto le dan a uno media dosis, como ya lo he denunciado antes.